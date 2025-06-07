انتحار شاب شنقًا داخل أحد جوامع ميسان

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز أن "أحد طلبة السادس أقدم على الانتحار شنقًا داخل أحد جوامع ناحية العدل التابعة لمحافظة فجر اليوم".وتابع أن "الشاب استخدم حبلًا لشنق نفسه في أحد جوامع ناحية العدل، لأسباب لا تزال مجهولة".