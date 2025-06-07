حريق هائل يلتهم "سوق الشيشان" في الكوت

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً هائلاً اندلع، عصر اليوم، في سوق الشيشان وسط مدينة ، ".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحريق وتعمل على إخماد النيران".