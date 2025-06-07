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ميسان.. الشرطة النهرية تنقذ شاباً من موت محقق

أمن

2025-06-07 | 12:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميسان.. الشرطة النهرية تنقذ شاباً من موت محقق
305 شوهد

السومرية نيوز - أمن
أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، إنقاذ شاب من الغرق في نهر دجلة بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بطاقة وردت من قبل قسم الاستجابة والسيطرة (911) بوجود حادث غرق، فسارعت وعلى الفور مفارز الشرطة النهرية المرابطة قرب مكان الحادث بالانتقال الفوري والتمكن من اخراج شاب بعمر 17 عاماً، قبل ان يفقد حياته".
وأضافت أن "الإسعافات الأولية أجريت للشاب ليتمكن من العودة إلى وعيه وهو الان يتمتع بصحة جيدة"، مشيرةً إلى "توجيه قائد الشرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي بتكريم قسم الاستجابة والسيطرة ومفارز الشرطة النهرية لجهودهم المبذولة التي أدت إلى إنقاذ حياة الشاب من موتُ محقق".

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الشرطة النهرية

ميسان

إنقاذ شاب

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