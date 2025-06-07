ميسان.. الشرطة النهرية تنقذ شاباً من موت محقق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "بطاقة وردت من قبل قسم الاستجابة والسيطرة (911) بوجود حادث غرق، فسارعت وعلى الفور مفارز الشرطة النهرية المرابطة قرب مكان الحادث بالانتقال الفوري والتمكن من اخراج شاب بعمر 17 عاماً، قبل ان يفقد حياته".وأضافت أن "الإسعافات الأولية أجريت للشاب ليتمكن من العودة إلى وعيه وهو الان يتمتع بصحة جيدة"، مشيرةً إلى "توجيه قائد الحقوقي لفته فاخر المحمداوي بتكريم قسم الاستجابة والسيطرة ومفارز الشرطة النهرية لجهودهم المبذولة التي أدت إلى إنقاذ حياة الشاب من موتُ محقق".