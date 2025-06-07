صلاح الدين.. شخص بحالة "سكر شديد" يهاجم منزل قريبه بالقنابل (صورة)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، عن "مفارز ، ودوريات النجدة، بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ، تمكنت من فرض سيطرتها على حادث اعتداء في قضاء العلم، حيث فرضت طوقاً امنيا، حول محل الحادث والذي تسبب فيه احد المتهمين، بقيامه بحمل السلاح والاعتداء على المواطنين المارة، في الشارع الرئيسي، عندما كان بحالة سكر شديدة".وأضافت أن المتهم "رمى قنبلتين يدويتين على احد دور المواطنين، من اقربائه، الا انهما لم تنفجر في منطقة الحي العسكري، في قضاء العلم، ولاذ بالفرار حيث تمت مطاردته، والقبض عليه ويدعى (م. ع. ع)"، مشيرةً إلى "ضبط سلاح الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم وتحت إشراف القضاء حيث تقرر توقيفه أصولياً، وفتح قضايا تحقيقية بحقه، الأولى وفق المادة ( 345 ق ع )، والثانية وفق المادة (441 ق ع)".