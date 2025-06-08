اغتيال "قيادي عراقي" في سوريا

وقالت وسائل اعلام ان "مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على القيادي في العراقي في ريف وتحديدا بلدة "عزمارين".وأوضحت ان "المسلحين المجهولين هاجما العراقي برصاصات كثيفه فاردوه قتيلا على الفور خلال قيامه بزيارة احد اقاربه في ادلب".وقال لحقوق الانسان، انه "لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال"، كما يشار الى ان العراقي كان قياديا في عام 2014 ثم انتقل الى واستقر في ادلب عام 2016 وانضم الى هيئة تحرير وبعدها ترك العمل العسكري.