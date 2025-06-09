وذكرت لمكافحة الإرهاب في في بيان ورد لـ ، أن "قوات المديرية العامة لمكافحة الإرهاب نفذت عملية تفتيش مكثفة مشتركة مع قوات ضد في ، للحفاظ على أمن واستباب المواطنين والقضاء على أي مخاوف إرهابية والترهيب".واشار البيان الى "ضبط عدد من المخابئ والاوكار، والاستيلاء على عدد من المعدات والإمدادات والاحتياجات التي كانت تستخدمها تلك الجماعات الإرهابية".واضاف ان "أجهزة مكافحة الإرهاب وحلفائها المحليين والدوليين مستمرون في مهمة مكافحة الإرهاب وتهديداته حتى تدمير آخر معاقل الإرهابيين وعناصرهم".