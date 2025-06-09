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بإسناد التحالف الدولي.. قوة أمنية تعثر على أوكار لـ"داعش" في كرميان

أمن

2025-06-09 | 03:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بإسناد التحالف الدولي.. قوة أمنية تعثر على أوكار لـ&quot;داعش&quot; في كرميان
854 شوهد

السومرية نيوز - أمن

نفذت قوات مكافحة الإرهاب التابعة إلى مديرية السليمانية، اليوم الاثنين، عملية تفتيش مشتركة مع قوات التحالف الدولي في منطقة كرميان واستولت على عدد من أوكار تنظيم "داعش" الارهابي.


وذكرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوات المديرية العامة لمكافحة الإرهاب نفذت عملية تفتيش مكثفة مشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد داعش في منطقة كرميان، للحفاظ على أمن واستباب المواطنين والقضاء على أي مخاوف إرهابية والترهيب".

واشار البيان الى "ضبط عدد من المخابئ والاوكار، والاستيلاء على عدد من المعدات والإمدادات والاحتياجات التي كانت تستخدمها تلك الجماعات الإرهابية".

واضاف ان "أجهزة مكافحة الإرهاب وحلفائها المحليين والدوليين مستمرون في مهمة مكافحة الإرهاب وتهديداته حتى تدمير آخر معاقل الإرهابيين وعناصرهم".
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