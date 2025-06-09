القبض على تجار استغلوا العيد لرفع الأسعار.. فيديو

تفاقمت شكاوى المواطنين من ارتفاع مفاجئ وغير مبرر في أسعار السلع خلال العيد، مما دفع الجهات الأمنية والرقابية إلى تنفيذ حملات ميدانية أسفرت عن اعتقال عدد من المتلاعبين بالأسعار، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط وإعادة الثقة في السوق المحلية.شاهد هذا التقرير من أعلاه.