مقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن قضاء جنوب العاصمة، ما أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".وأضاف المصدر، أن "قوة أمن الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه وباشرت في إجراءات ملاحقة الجناة".