قوات الحدود العراقية تحبط محاولة لتهريب 4 آلاف حبة مخدرة من سوريا

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الفوج الثاني في لواء مغاوير قيادة قوات الحدود، أحبطت محاولة لتهريب 4 الاف حبة مخدرة نوع كبتاگون قادمة عبر مجرى في منطقة الباغوز".وأضاف المصدر، أن "العملية نُفذت بجهد ومتابعة دقيقة"، مؤكدا "استمرار التصدي لكل محاولات التهريب والتسلل".