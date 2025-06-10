الشرطة تنقذ طفلا حاول والده طعنه في الديوانية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "دوريات النجدة في وحال تلقيهم نداء من الرقم الخاص بالاستجابة السريعة 911 وبأمرة مدير القسم وعدد آخر من الضباط والمنتسبين، تمكنت من انقاذ طفل حاول والده طعنه بواسطة سكين وهو بحالة سكر شديدة".وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".