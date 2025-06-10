في كركوك.. اعتقال سارق مول وضبط بحوزته 80 مليونا

أعلنت ، عن اعتقال سارق مول وضبط بحوزته 80 مليون دينار في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "بتوجيه من قائد شرطة اللواء فتاح محمود تمكنت مفارز مكافحة اجرام ومتابعة مدير مكافحة كركوك ومكافحة اجرام رحيماوه من القبض على متهم قام بسرقة احد المولات الكبيرة مساء اليوم في شمال كركوك وضبط مبلغ 80 مليون دينار".

وأضاف البيان "وبعد التحقيق والمتابعة اعترف المتهم بانه قام بالسرقة وهو احد العاملين بالمول".