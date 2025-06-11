ميسان.. رصاص عشائري يقتل شابة ورجلا بحادثين منفصلين

وقالت مصادر امنية ومحلية للسومرية نيوز، ان فتاة بعمر 15 عاما في ناحية بني قتلت بطلق ناري بسبب نزاع عشائري بالرغم من انها ليست طرفاً في النزاع.وفي حادث منفصل، قتل مواطن واصيب اخر وحالته حرجة جداً في شارع الماطور ايضاً بسبب نزاع عشائري، فيما تقول المعلومات انهما كانا مسلحين وهجما على منزل شخص بنزاع عشائري قبل ان يقوم بفتح النار عليهما.ونعت عشيرة ابنتهم الشابة بنين رياض حسين، نتيجة تعرضها لاطلاق نار أدى الى وفاتها.