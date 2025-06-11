برا وجوا.. عمليات بغداد تباشر المرحلة الثانية من تأمين عودة الحجاج

وأوضحت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "الخطة بدأت من خلال القطعات في وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات الملحقة بها وتأمين كافة المتطلبات لإنجاح عملية التفويج العكسي للحجاج ولحين وصولهم سالمين إلى مناطق سكناهم".