حفل زفاف يتحوّل إلى فاجعة في بغداد... والجناة أحرار!

حفل يتحوّل إلى فاجعةٍ، اثر شجار بسيط بين طفلين، انتهى بسقوطِ 13 جريحاً من أهل العريس، بينهم 3 حالاتٍ حرجة.ذوو الضحايا يطالبون الجهاتِ الأمنيةَ بالتدخّلِ العاجل فيما لا يزالُ الجناةُ طُلقاء، تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!