ثماني سنوات على تحرير الموصل من داعش... والجراح لا تزال تنزف!

تُستعادُ في العاشر من حزيران ذاكرةٌ موجعةٌ في قلوبِ العراقيينَ، الا وهي ذكرى سقوطِ الموصلِ على يد تنظيمِ داعشَ الإرهابيِّ، حينَ اجتاحتْ هذه العصاباتُ الظلاميّةُ مدينةً عريقةً في لحظةِ غفلةٍ وخذلان. ورغمَ مرورِ السنواتِ، فإنَّ المدينةَ لم تلتئمْ جراحُها بعد، وما زالتْ مقابرُها الجماعيةُ وأحياؤُها المُدمّرةُ شاهدةً على هولِ المأساةِ .تابعوا هذا التقرير من السومرية!