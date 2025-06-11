شرطة ميسان تعتقل 3 متهمين أطلقوا النار وأصابوا 2 من المواطنين

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، أنها "فور استخبارها بوجود مصابين إثر تعرضهم لإطلاق نار فجر اليوم الأربعاء، وجه قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وضرب طوق أمني مع غلق مداخل ومخارج المنطقة".واضافت القيادة، أن "قوة من والوحدة التكتيكية الخاصة ومفارز شرطة النجدة، تمكنت من الوصول إلى معرفة الجناة بعد مضي أقل من نصف ساعة حيث قامت بعملية مداهمة وملاحقة في الشوارع والأزقة ضمن المنطقة تمت الإطاحة من خلالها ب (3) متهمين واقتيادهم إلى مركز الاحتجاز الأمني".وتابعت القيادة، أن "المصابين تم التحفظ عليهم داخل ردهة احدى المستشفيات كونهم كانوا يحملون اسلحة نارية غير مرخصة"،موضحةً ان "اسباب الحادث هو خلاف سابق بين أبناء العم تطور إلى إطلاق نار" .