منتسب يذهب ضحية "زنا محارم" في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً يدعى (ص.س) ويعمل منتسبا في الشرطة النهرية، قتل اليوم، ولغموض الحادث وشكوك القوات الأمنية تم التحقيق مع زوجته وضبط هاتفها وبعد تفتيش هاتف الزوجة تبين وجود علاقة غير شرعية (زنا محارم) بينها وبين شقيق المقتول المدعو (ع.س) وتم الاتفاق بينهم على قتله بواسطة مسدس شخصي له".وأضاف، أنه "تم رمي جثته في نهر ضمن قضاء المدائن".