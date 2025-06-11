سوريا تسلم العراق معلومات استخبارية مهمة

وذكر تقرير للوكالة نشر في وسائل إعلامية وتابعته ، ان "التقرير الذي نقل عن معلومات من والدفاع في البرلمان، يفيد بعقد اجتماع بين وفد أمني عراقي وآخر سوري بطلب من دمشق، في العاصمة السورية".وأضافت ان "الجانب السوري طلب من الجانب العراقي خلال الاجتماع مكافحة ما وصفه بالأنشطة المعادية التي تجرى على الأراضي العراقية وتستهدف أمن واستقرار الوضع الداخلي السوري"، مشيرا الى ان "دمشق سلمت معلومات استخباراتية عن أنشطة وفصائل مسلحة توفر دعماً لوجستياً ومالياً لشخصيات من النظام السوري السابق داخل ".وتابعت أن "الوفد الأمني السوري أبلغ نظيره العراقي أن أصبح محطة مهمة لتنقل قيادات سابقة تقود شبكة خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا".