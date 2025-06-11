اعتقال ثلاثة "متسببين" بالنزاعات العشائرية في ميسان

أعلنت ، عن اعتقال ثلاثة أشخاص "متسببين" بالنزاعات العشائرية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "لفرض الأمن وبسط سلطة القانون والحد من انتشار ظاهرة النزاعات العشائرية، باشرت قطعات من قيادة العمليات بأمرة قائد عمليات اللواء الركن محمد التفتيش والبحث عن المطلوبين وتجار ومثيري النزاعات العشائرية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة في مناطق مختلفة من جنوب ميسان".

واضاف أن "هذه العملية اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص من المتسببين بالنزاعات العشائرية في "، مشيرا الى أن "الواجبات مستمرة في المحافظة حتى بسط الأمن في ميسان".