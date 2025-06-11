رصد طيران حربي فوق الرمادي

شهدت في ، رصد طيران حربي فوق المدينة.

وقال مراسل ، تم سماع طيران حربي حاليا فوق من دون معرفة تفاصيله.

وشهدت الحدود

العراقية الإيرانية، رصد عمليات تشويش واسعة النطاق لنظام تحديد المواقع العالمي.

يشار الى أن وكالة "رويترز" ذكرت، اليوم الأربعاء، ان السفارة الأميركية في تستعد لإخلاء رسمي، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، فيما نفى مصدر أمني، إخلاء السفارة الامريكية في العاصمة .

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من البحرين والكويت.

الى ذلك، قال مصدر امني، "جرى تنفيذ عملية مشتركة بين إحدى والقوات التابعة للتحالف الدولي، بدعم من الطيران ، في منطقة السفريات بمحيط قضاء هيت وقاعدة الجوية".وأضاف "تمت هذه العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة".