"سحب الأمريكيين المدنيين من العراق".. هل طال شركات النفط الامريكية؟

ونقلت رويترز عن مسؤول عراقي يشرف على عمليات الشركات الأجنبية بحقول النفط، قوله ان "الشركات تواصل عملياتها كالمعتاد".وأضاف ان " لم تتلق أي إخطار من المشغلين بشأن خفض أعداد الموظفين بأي شكل".