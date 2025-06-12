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اذا سافرت "اكتب وصيتك".. الخارجية الامريكية تحذر مواطنيها من السفر الى العراق
أمن
2025-06-12 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,828 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أصدرت السفارة الامريكية في
بغداد
، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين بناء على تحديث من
وزارة الخارجية
الامريكية بعدم السفر للعراق "لأي سبب كان"، فيما وضعت 12 نصيحة اذا قرر الأمريكي السفر الى
العراق
من بينها "كتابة وصيته".
وقالت السفارة في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "في 11 يونيو، أمرت
وزارة الخارجية
بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين بسبب تفاقم التوترات الإقليمية".
وأضافت انه "لا تسافر إلى
العراق
بسبب الإرهاب والخطف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة الحكومة الأمريكية
المحدودة
على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني
الولايات المتحدة
في العراق، لا تسافر للعراق لأي سبب".
ولخصت السفارة الوضع بأن "المواطنين الأمريكيين في العراق يواجهون مخاطر كبيرة بما في ذلك العنف والخطف، تهاجم الجماعات الإرهابية والمتمردة قوات الأمن العراقية والمدنيين بانتظام، الميليشيات المناهضة للولايات المتحدة تهدد المواطنين الأمريكيين والشركات الدولية، تحدث هجمات باستخدام أجهزة ناسفة مرتجلة وإطلاق النار غير المباشرة والمركبات الجوية بدون
طيار
في العديد من المناطق بما في ذلك المدن الكبرى، وزارة الخارجية تطلب من موظفي الحكومة الأمريكية في العراق العيش والعمل تحت أمن مشدد بسبب التهديدات الخطيرة".
وأكدت ان "هناك خطر العنف الإرهابي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وغيرها من الأنشطة في العراق، كثيرا ما تحدث المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد، يمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة دون سابق
إنذار
، وكثيراً ما تعطل حركة المرور والنقل والخدمات الأخرى، وأحياناً تتحول إلى عنيف".
لا تسافر بالقرب من الجماعات المسلحة أو الحدود الشمالية للعراق بسبب: - استمرار التهديد بالهجمات من قبل الجماعات الإرهابية، الصراع المسلح، قصف جوي، اضطرابات مدنية".
وأوضحت انه "بسبب مخاوف أمنية، يمنع كوادر الحكومة الأمريكية في
بغداد
من استخدام مطار بغداد الدولي".
ووضعت السفارة 12 شرطا يجب ان يقوم بها الأمريكي في حال قرر السفر الى العراق، تتلخص بوضع خطة أمنية شخصية بالتنسيق مع صاحب العمل أو المؤسسة المضيفة أو النظر في التشاور مع منظمة أمنية مهنية، صياغة وصية وتعيين المستفيدين المناسبين من التأمين و/أو التوكيل، اترك عينات DNA مع مقدم خدماتك الطبية في حال كان من الضروري لعائلتك الوصول إليها لأغراض تحديد الهوية، مناقشة خطة مع الأحباء بشأن رعاية/حضانة الأطفال والحيوانات الأليفة والممتلكات والممتلكات والأصول غير السائلة (المجمعات والأعمال الفنية وغيرها. )، رغبات الجنازة، إلخ، شارك الوثائق المهمة ومعلومات تسجيل الدخول ونقاط الاتصال مع الأحباء حتى يتمكنوا من إدارة شؤونك إذا لم تتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة كما هو مخطط لها، اشترك في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات من
السفارة الأمريكية
وتسهيل التواصل معك في حالة الطوارئ، مراجعة تقرير أمن البلد للعراق، قم بزيارة موقع CDC للحصول على أحدث المعلومات الصحية للسفر المتعلقة بسفرك وعودتك إلى الولايات المتحدة، وننصحك بشدة بشراء التأمين قبل السفر".
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