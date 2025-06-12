الداخلية تنشر استمارة هوية حيازة وحمل السلاح

وذكرت المديرية، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اعداد رابط لنشر استمارة اجازة حيازة وحمل السلاح بصيغة الـ(pdf) التي تحتوي على الباركود كخطوه لتبسيط الاجراءات ورفع العبء عن كاهل المواطن واستيعاب الزخم عند المراجعة".وتابعت: " ملئ هذه الاستمارة من قبل المواطن عن طريق اي جهاز حاسبة ببرنامج (AdobeAcrobat 9 ) والتأكد من صحة المعلومات وعمل الباركود قبل سحب الاستمارة لغرض رفقها مع المستمسكات الثبوتية عند ترويج معاملة السلاح".ويتم ملئ الاستمارة من خلال الرابط ادناه: