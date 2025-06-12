الإعدام شنقا لقتلة الشاب زين العابدين البدري في واسط

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "محكمة جنايات أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى بحق قتلة الشاب ".وأعلنت القوات الأمنية في وقت سابق، القاء القبض على قتلة الشاب زين العابدين البدري في محل عمله في واسط بعد التنسيق مع السلطات في بعد هروب المتهمين إليها.