الاستخبارات العسكرية: اعتقال 5 من داعش في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "مفارز العسكرية في الفرقة السادسة عشر وبالتعاون مع لواء المشاة الخامس والسبعون والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لتنظيم الارهابي ومطلوبين للقضاء وفق احكام المادة(1/4) ارهاب في ناحية التابعة لمحافظة ".وأضافت أن المعتقلين "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا"، مبينةً أن العملية جاءت "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات ، وإثر كمائن محكمة".