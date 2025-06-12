اعتقال محكوم هارب في المثنى

وقالت الوكالة في بيان، " بمتابعة استخبارية ومكانية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الاستخبارية) من القاء القبض على محكوم هارب صدرت بحقه أحكاماً قضائية وفق المادة (406) قتل في وقتٍ سابقٍ ومطلوبيته عن جرائم جنائية أخرى".

وأضاف البيان "سُلم المحكوم الى الجهات المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية".