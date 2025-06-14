الدفاع المدني يخمد حريقًا في مخزن للأجهزة الكهربائية في بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية مسقوف بألواح السندويج بنل سريعة الاشتعال، فيما أنقذت أربعة مخازن مجاورة في منطقة علي الصالح في جانب ببغداد".وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها وطوقت النيران وعزلت المخزن المحترق، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية. وعلى إثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".