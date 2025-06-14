وزير الداخلية في كربلاء لمناقشة تأمين أيام محرم الحرام

وذكر لوزير الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ، وصل اليوم السبت، الى ، برفقته وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وكان في استقباله المحافظ المهندس وقائدا عمليات وشرطة ".وبين انه "تأتي هذه الزيارة لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين أيام شهر المحرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".وأشار الى انه "جرى بحث آلية توفير الأجواء الآمنة لجميع المعزين من داخل البلاد وخارجها في هذه المناسبة وتنفيذ الخطط المرسومة بهذا الصدد"، مبينا ان "اللقاء الذي جمع الوزير مع المحافظ وعدد من القادة الأمنيين شهد مناقشة جملة من الموضوعات المهمة لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية".