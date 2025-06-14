مستشارية الامن العراقي: ندرس جميع السيناريوهات لمواجهة المخاطر

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أعلنت العراقي، اليوم السبت، عن دراستها لجميع السيناريوهات المحتملة والإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر.



وقال في تغريدة تابعتها ، ان " العراقي تجتمع لتدارس السيناريوهات المحتملة والإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر".



نص التغريدة ادناه: وقال في تغريدة تابعتها ، ان " العراقي تجتمع لتدارس السيناريوهات المحتملة والإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر".نص التغريدة ادناه: