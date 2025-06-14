انتحار شاب في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً من مواليد 2012 يسكن قضاء في أطلق النار على رأسه من بندقية (كلاشنكوف) لأسباب مجهولة".وأضاف، أن "الجثة أرسلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".