خبير أمني: العراق أمام معادلة خطيرة تهدد استقراره السياسي والعسكري

وقال لـ ، إن "المرجعية الدينية وسماحة عبّرا عن رغبتهما في تحييد عن الصراع الإقليمي، من خلال دعوتهما الحكومة إلى اتباع سياسة النأي بالنفس، إلا أن الحكومة تعاني من حرج كبير، بسبب فقدانها السيطرة على الفصائل المسلحة، التي باتت تحتكر قرار السلم والحرب، وتتخذ خطوات تصعيدية ضد الوجود الأمريكي في البلاد".وأشار الشريفي إلى أن "تحركات الفصائل قد تفسر دوليا على أنها اصطفاف عراقي ضد ، لا سيما بعد قرار الذي وصف بتهديد للأمن والسلم الدوليين، ما يضع العراق في موقف يتعارض مع توجهات حليفه الاستراتيجي، ".وعلى الصعيد العسكري، حذّر الشريفي من أن "أي نشاط ميداني للفصائل قد يُستغل كذريعة من قبل لتوجيه ضربات داخل الأراضي العراقية، مشددا على أن الرد من الفصائل سيكون حتميا، مما ينذر باتساع رقعة المواجهة".وأضاف أن "تهديدات بضرب منشآت مدنية عراقية غير دقيقة، لكونها ستُدان دوليا، مرجحا أن تقتصر الاستهدافات على مقرات ومراكز قيادة تابعة للفصائل المسلحة".وفي سياق أوسع، ربط الشريفي بين تصاعد وتيرة الضربات بين إسرائيل وإيران وبين ما وصفه ببدء تنفيذ مشروع "الشرق الأوسط الجديد بالقوة"، مشيرا إلى أن "خيار الحرب الطويلة قد تم اتخاذه فعلا".