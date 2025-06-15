الاستخبارات تداهم أوكار تجار المخدرات وتطيح بعدد منهم في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "المديرية تستمر بتنفيذ عملياتها النوعية لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والقضاء على آفه حيث تمكنت مفارزها من الإطاحة بعدد من تجار ومروجي المخدرات من بينهم تاجر خطير وهو أحد أهداف المديرية".وأضافت المديرية، انها "نفذت العمليات في مناطق متفرقة من العاصمة، حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة خفية أخرى، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، حيث تم إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة".