الدفاع الجوي العراقي يبدي موقفاً من تطورات المنطقة

وقال في حديث للوكالة الرسمية تابعته ، إن "تحريك منظومات الدفاع الجوي يتم بين فترة وأخرى ضمن الإجراءات الطبيعية والروتينية لحماية جميع الأهداف الحيوية في ".وأضاف، أن "القوات العراقية المسلحة بشكل عام ومنظومات الدفاع الجوي تمارس دورها الطبيعي لحماية الأجواء والأهداف الحيوية تحسبا لأي طارئ".