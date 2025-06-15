الاطاحة بعصابة للسطو المسلح في بغداد

ونشرت القيادة مقطعاً مصوراً يظهر اعتقال أفراد العصابة، مشيرةً إلى "ارتكابهم جريمة قتل لصاحب صيرفة وسرقة 21 مليون دينار كانت بحوزته".وفي عملية أخرى، اعترف أحد أفراد العصابة بتسليب 60 ألف دولار من صاحب صيرفة.وقال قائد شرطة الكرح اللواء إن "أغلب المجرمين يتم إلقاء القبض عليهم".