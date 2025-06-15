سقوط طائرة مسيرة في الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بسقوط طائرة مسيرة في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "توجهت قوة عسكرية الى كبيسة للوصول الى طائرة مسيرة تم سقوطها قبل عدة ساعات".

وأضاف المصدر أن "الطائرة لم يتم معرفة معلومات عنها حتى الآن".