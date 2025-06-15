سقوط صاروخ قرب قاعدة عين الأسد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بسقوط صاروخ قرب في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم استهداف بواسطة صاروخ وتم معالجته من قبل منظمة السيرام".

وأضاف المصدر "تم اسقاطه خارج سياج القاعدة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.