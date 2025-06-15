في ديالى.. الدفاعات تتصدى لصواريخ وطائرات مجهولة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتصدي الدفاعات العراقية لصواريخ وطائرات مجهولة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الدفاعات العراقية في تتصدى لصواريخ وطائرات مجهولة المصدر في سماء ديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.