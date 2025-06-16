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ضبط متهمين يروجان لأدوات الغش الإلكترونية فائقة الجودة في البصرة
أمن
2025-06-16 | 08:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,135 شوهد
السومرية نيوز
– امن
أعلن جهاز
الأمن الوطني
في
البصرة
، اليوم الاثنين عن ضبط متهمين يروجان لأدوات الغش الإلكترونية فائقة الجودة.
وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المفارز الأمنية لجهاز
الأمن الوطني
في
البصرة
نجحت في تنفيذ عمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين في ترويج وبيع أدوات الغش الإلكترونية المتطورة، وذلك في إطار جهود مكثفة للحد من هذه الممارسات في الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي.
جاءت عملية إلقاء القبض – حسب البيان - بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث نُفذت عملية تعقب أسفرت عن ضبط المتهم بالجرم المشهود وهو يمارس نشاطه الإجرامي، لافتا الى انه تم ضبط (٩) سماعات غش إلكترونية متطورة، و(١٢) قطعة ملابس مجهزة بمنظومة سماعات مخفية، و(٢٤) منظومة اتصال على شكل بطاقات
فيزا
، و(٥٠) بطارية لتشغيل الأجهزة، وأدوات تجهيز متكاملة لتركيب المعدات.
في عملية منفصلة، تمكنت مفارز الأمن الوطني في مركز
محافظة البصرة
من إلقاء القبض على متهم آخر متلبساً بترويج وبيع أدوات الغش الامتحاني، حيث ضُبط بحوزته أدوات غش حديثة تشمل سماعات خاصة ومنظومة اتصال متطورة مثبتة في أماكن يصعب كشفها.
أسفرت العمليتان – وفقا للبيان - عن توقيف المتهمين وفق أحكام المادة القانونية ١٣٢ من قانون العقوبات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
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