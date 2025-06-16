بعد تطورات المنطقة.. وزير الدفاع: العراق على اهبة الاستعداد

وذكر بيان للوزارة، أن " ، عقد في مديرية التخطيط بدائرة العمليات، مؤتمرًا موسعًا مع عدد من أعضاء والدفاع البرلمانية، بحضور رئيس أركان الجيش، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وأمين سر الاستخبارات والأمن، وقائد ، وعدد من القادة والضباط في ".وأضاف البيان، أنه "جرت خلال المؤتمر مناقشة آخر تطورات الوضع الأمني في المنطقة، وما يجري من أحداث على مستوى الساحة الإقليمية، ومدى خطورتها على ، كما جرى استعراض آخر المستجدات وانعكاساتها على العراق، إضافة إلى مناقشة أهم الاستعدادات الخاصة لمجابهة أي طارئ".وأكد بحسب البيان، أن "القوات العراقية على أهبة الاستعداد لأي احتمالات ممكنة، وأن الوضع الأمني داخل العراق مستقر"، مبيناً أن "هناك متابعة مستمرة من قبل جميع القادة في وزارة الدفاع لما يجري من أحداث في المنطقة".ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران امس، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.