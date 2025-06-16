عمليات بغداد تكشف حقيقة رفع سيطرة غربي العاصمة

نفت ، اليوم الاثنين، رفع سيطرة ابي غريب غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "رفع سيطرة ابي غريب الجديد ضمن قضاء ابي غريب غربي العاصمة".

وأضاف البيان "في صباح اليوم، قام الجهد الهندسي وبإيعاز مباشر من الفريق الدرع الركن برفع جميع الكتل الكونكريتية المحيطة بالسيطرة آنفاً واعادة تنظيمها وترتيبها بما يليق بجمالية عاصمتنا الحبيبة وتقليل الزخم المروري للتخفيف عن كاهل المواطنين ولم يتم رفعها نهائياً".