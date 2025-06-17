شاب يحاول نحر نفسه في النجف الأشرف

وقال المصدر لـ ، إن "شاباً حاول نحر نفسه، ظهر اليوم، في بالنجف الأشرف، وأصيب إثر ذلك بجروح".وأضاف، ان "مفرزة للشرطة نقلت الشاب إلى المستشفى حيث نجحت الكوادر الطبية بإيقاف النزيف وإنقاذ حياته"، مشيراً إلى "فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادث".