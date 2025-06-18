سماع طيران حربي في سماء الرمادي

شهدت في ، فجر الأربعاء، سماع طيران حربي.

وقال مراسل في المحافظة، "سماع طيران حربي يجوب سماء حاليا".

يشار الى أن " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".