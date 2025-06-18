مصدر: طائرة أمريكية نقلت عناصر من فكتوريا وعين الأسد الى الخليج

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فجر اليوم قامت طائرة بنقل موظفين غير اساسيين من قاعدة في ، وبعدها توجهت الى قاعدة عين لغرض اخلاء موظفين وبعدها ذهبت باتجاه او ".ويوم الأربعاء الماضي أعلنت الخارجية الامريكية عن اجلاء وتقليص حجم البعثة الامريكية في من خلال اجلاء الموظفين غير الاساسييين والمدنيين من القواعد الامريكية والسفارة في ، وذلك قبل يومين من شن هجوما حربيا على يوم الجمعة.