هجمات صاروخية مركزة.. وطهران على رأسِ تحالف اسيوي جديد!

الرد الايراني على اسرائيل يعيد توازن القوى الاقليمية



خمسة أيّامٍ من الهجمات الدقيقة وضعتْ واشنطنَ على الحيادِ وطهرانُ على رأسِ تحالفٍ اسيوي جديدٍ







نفذت على مدى خمسة أيام هجمات صاروخية ومسيرة مركزة طالت عمق الأراضي الاسرائيلية مستهدفة مواقع حساسة شملت مراكز استخبارية وقواعد عسكرية وبنى تحتية حيوية في عملية حملت طابعا استراتيجيا يتجاوز الرد الفوري في تطور نوعي للصراع الإقليمي لتكرس معادلة جديدة في ميزان الردع وتفتح الباب أمام مرحلة اشتباك طويلة الأمد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة.