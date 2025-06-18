قصف تركي يتسبب باحتراق 65 دونماً شمالي العراق

وقال المصدر لـ ، إن "الطيران التركي شنت قصفا تسبب باحتراق مساحة 65 دونماً من الحشائش واشجار الغابات في ".وتقدم ، بشكل متكرر على استهداف مناطق شمال بزعم استهداف عناصر حزب ، رغم أن الحزب أعلن حل نفسه.