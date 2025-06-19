مدني غاضب يقتل شخصا داخل سيارة شرطة أمام محكمة الكوت

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مدنيا كان يحمل سلاحا خفيفا ويقف متربصا أمام ، وعند وصول سيارة شرطة كانت تقل شخصا لاستكمال اجراءاته في المحكمة، اقترب المدني من السيارة وأطلق النار على الشخص الجالس، ما أدى الى وفاته في الحال".وأضاف المصدر، أن "الشرطة اعتقلت الجاني على الفور وبدأت في التحقيق معه وعن الدوافع التي ارتكب من أجلها هذه الجريمة"، مرجحا "وجود خلافات أو ثأر بين الشخصين".