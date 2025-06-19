الإطاحة بقاتل منتسب أمني في صلاح الدين

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت ، وبإشراف من قبل قائد شرطتها من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل أحد منتسبي الشرطة بسبب خلافات شخصية بينهما".وتابع، ان "عملية إلقاء القبض على المتهم تمت بجهد مهني من قبل وبعد ساعات من وقت العثور على جثة المجني عليه من خلال نصب كمين محكم له واستحصال الموافقات القضائية الأصولية".وأضافت، ان "المتهم اعترف خلال التحقيق معه بارتكابه جريمته، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".