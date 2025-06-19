كمين يطيح بقاتل شرطي في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان، "من خلال المتابعة المكثفة والعمل الأمني الفني، تمكنت ، وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل أحد منتسبي الشرطة بسبب خلافات شخصية بينهما".وأضافت: "جاءت عملية إلقاء القبض على هذا المتهم بجهد مهني من قبل ومفارز مكافحة الاجرام وبعد ساعات من وقت العثور على جثة المجني عليه من خلال نصب كمين محكم له واستحصال الموافقات القضائية الأصولية".وأشارت إلى أن الجاني "اعترف خلال التحقيق معه بارتكابه جريمته، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، واجراء كشف الدلالة تحت اشراف القضاء".