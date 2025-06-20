مجزرة في مقبرة وادي السلام بالنجف تخلف 8 قتلى وجرحى

وقال المصدر لـ ، ان "مسلحا اطلق النار على عائلة كاملة في وادي السلام في ، ما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 5 اخرين بينهم ثلاث نساء".وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثث الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت بالحث عن المسلح الذي لاذ بالفرار"، مشيرا الى ان "سبب الحادث يعود لخلاف عشائري".