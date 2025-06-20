سقوط خزان وقود من إحدى الطائرات في نينوى

وقال المصدر لـ ، إن "خزان وقود سقط من إحدى الطائرات في قرية المسلطن غربي ناحية بمحافظة ".ومنذ فجر الجمعة الماضي وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.